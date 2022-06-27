«Без них невозможно»: генсек ООН про российские удобрения Генсек ООН признал невозможность замены российских зерновых и удобрений

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал решить проблему экспорта российских зерновых и удобрений, потому что без них невозможно обойтись. Глава ООН добавил, что по этому вопросу были проведены встречи с российской, турецкой и украинской делегациями. К решению этой задачи, по словам генсека, должны подключиться США с Евросоюзом, пишет URA.RU.

Были проведены интенсивные контакты, чтобы облегчить безопасный и надёжный экспорт украинских продуктов питания в Чёрном море, а также экспорт российских зерновых и удобрений, без которых не обойтись, — поделился Гутерриш.

Он добавил, что для решения «абсолютно драматичной» проблемы продовольственной безопасности прилагаются огромные усилия.

Сенатор Алексей Пушков ранее заявил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, вероятно не знает, что на фоне санкций против России сейчас свободного и доступного углеродного топлива нет. Так парламентарий отреагировал на слова главы Британии о поиске альтернативы российскому газу. Политик пояснил, что Европе потребуется много лет перестройки в случае отказа от углеводородов из России.