Берлин придумал, как ответить Москве на сокращение немецких сотрудников Посольство ФРГ: Берлин будет соблюдать паритет присутствия российских сотрудников в Германии

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Берлин будет соблюдать паритет присутствия российских сотрудников в Германии и также вышлет нескольких из них для баланса, сообщает пресс-служба посольства ФРГ в РФ. Таким образом в стране отреагировали на решение РФ ограничить лимит присутствия немецких работников в России. В диппредставительстве подчеркнули, что высылки коснутся граждане России, трудящиеся в ФРГ во всех направлениях.

Правительство Германии решительно опровергает наличие какой-либо взаимосвязи или взаимозависимости с введенными российской стороной в одностороннем порядке ограничениям, — уточнили в посольстве Германии.

Ранее стало известно, что нескольким сотням сотрудников немецких учреждений в России придется покинуть страну в связи с решением властей сократить предел численности работников из Германии. Речь идет о сотрудниках образовательных учреждений и дипломатических представительств. Также уедут сотрудники культурного центра имени Гете. Согласно решению Москвы, всего в стране должно оставаться не более 350 немецких сотрудников.

Месяц назад немецкое издание Bild писало, что власти России вышлют 34 немецких дипломата. По данным журналистов, всего в стране работали примерно 90 дипломатов из Германии. Максимальное число сотрудников дипломатических представительств ФРГ в России также будет значительно ограничено, говорится в публикации.