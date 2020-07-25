Бэнкси пожертвовал серию картин аукциону по сбору средств для больницы

https://static.news.ru/photo/f0893876-cf66-11ea-8f48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sotheby's/facebook.com

Серия из трёх картин на тему европейского миграционного кризиса была пожертвована известным британским уличным художником Бэнкси. Они будут проданы с благотворительного аукциона по сбору средств для больницы в Вифлееме.

Как сообщает РИА Новости, в триптихе под названием «Вид на Средиземное море 2017» на фоне морских пейзажей в стиле XIX века изображены брошенные спасательные жилеты и круги. Стоимость работ может составлять от 800 тысяч до 1,2 миллиона фунтов стерлингов.

Отмечается, что вырученные от продажи картин средства будут направлены в медицинский центр «Вифлеемское арабское реабилитационное общество» (BASR).

Как писал NEWS.ru, сотрудники лондонского метрополитена стёрли новое граффити британского анонимного художника Бэнкси, на котором он изобразил чихающих крыс. Он нанёс рисунки прямо внутри вагона.

Представители корпорации Transport for London заявили, что артист нарушил «строгую политику по борьбе с граффити», создав работу, призывающую пассажиров носить маски в период пандемии коронавируса.