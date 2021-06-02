Белый дом: кибератака на США не изменила планы по саммиту Байдена и Путина

https://static.news.ru/photo/a74a26a8-c320-11eb-b148-96000091f725_660.jpg Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что планы Вашингтона по саммиту Россия — США не изменились после кибератаки вымогателей. Хакеры из якобы «базирующейся в России» группировки атаковали американское подразделение крупнейшего производителя мяса JBS, сообщает РИА Новости.

Жан-Пьер отметила , что для президента США по-прежнему главным является проведение переговоров с коллегой из России Владимиром Путиным. Необходимо обсудить различия и выявить области, где Вашингтон и Москва могут достичь прогресса, добавила представитель американской администрации. Что касается атаки хакеров, подчеркнула Жан-Пьер, то по этому вопросу Белый дом и Кремль «находятся в контакте».

Злоумышленники напали на американское подразделение производителя мяса JBS 30 мая.

Ранее стало известно, что саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена нужен, чтобы в Вашингтоне могли разобраться в намерениях Москвы. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Она пояснила, что встреча двух лидеров является «наиболее эффективным способом понять планы и намерения России».