Белый дом: кибератака на США не изменила планы по саммиту Байдена и Путина

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что планы Вашингтона по саммиту Россия — США не изменились после кибератаки вымогателей. Хакеры из якобы «базирующейся в России» группировки атаковали американское подразделение крупнейшего производителя мяса JBS, сообщает РИА Новости.
Жан-Пьер
Злоумышленники напали на американское подразделение производителя мяса JBS 30 мая.
Ранее стало известно, что саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена нужен, чтобы в Вашингтоне могли разобраться в намерениях Москвы. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Она пояснила, что встреча двух лидеров является «наиболее эффективным способом понять планы и намерения России».