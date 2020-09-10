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Бейрут снова в огне: фото крупного пожара в порту

17:20, 10 сентября 2020
Фото: twitter.com/ajplus

На территории порта Бейрута, пострадавшего в результате взрыва 4 августа, начался крупный пожар. Столб густого дыма и пламя видны на расстоянии трёх километров от места ЧП. По предварительной информации, причиной мог стать поджог отходов. Ликвидацией огня занялись военные части и пожарные.

Напомним, что 4 августа в бейрутском порту прогремел мощнейший взрыв, который уничтожил здания в радиусе 10 километров. Жертвами трагедии стали 150 человек, тысячи были ранены.

twitter.com/ajplus

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