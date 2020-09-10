Бейрут снова в огне: фото крупного пожара в порту

Интересная традиция существует в Италии: летнем августовским днём идёт снег на одной из площадей в Риме. 2020-й не стал исключением. Согласно преданию, в одну из ночей августа 352 года нашей эры богатому римскому патрицию Джованни во сне было видение Девы Марии, которая попросила его построить посвящённую ей базилику, где он увидит снег на следующий день. В то утро Джованни пошёл и поговорил с папой Либерио, который признал, что видел то же самое во сне. Снег был обнаружен на Эсквилинском холме, где по заказу Джованни была построена будущая базилика. С тех пор римляне отмечают этот день Miracolo della Neve — Снежное чудо. Праздник символизирует связь лета и зимы и напоминает о приближении Рождества.