Баку заявил об обстреле армянскими ВС города Агджабеди в Карабахе

https://static.news.ru/photo/03ffab78-0712-11eb-8603-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/facebook.com

Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле Вооружёнными силами Армении города Агджабеди в Карабахе. По данным военного ведомства, в результате обстрела есть раненые.

В настоящее время Вооружённые силы Армении обстреливают город Агджабеди, есть раненые, — сообщается на сайте министерства.

Также передаётся об обстрелах с армянской стороны города Бейлаган в Карабахе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Баку заявили о ракетных ударах армянских ВС по Физулинскому району с территории Армении. В местных населённых пунктах есть жертвы и пострадавшие.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.