Байден запланировал ввести новые санкции против правительства Кубы

Американский лидер Джо Байден намерен ввести санкции против ряда членов правительства Кубы. Об этом сообщает Politico.

Президент Байден в четверг планирует ввести точечные индивидуальные санкции в отношении должностных лиц кубинского правительства, — говорится в сообщении издания.

Персональные санкции связаны с подавлением протестов на Кубе, которые возникли впервые с 1994 года. 11 июля на улицы островного государства вышли тысячи человек. Они требовали проведения свободных выборов, а также решение социальных проблем. На следующий день Байден заявил, что Вашингтон поддерживает право на мирные протесты и свободное определение своего будущего. По его словам, кубинский народ десятилетиями страдает от проблем в экономике и репрессий. Байден подчеркнул, что жители Кубы «смело отстаивают свои базовые и универсальные права».

Профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что уличные протесты в стране разразились из-за тяжёлого экономического положения, но пока сложно предсказать их исход.

На произошедшие на Кубе протесты также отреагировал мэр Майами Фрэнсис Суарес. Он призвал американске власти нанести удар по островному государству. По его мнению, такие действия помогут свергнуть кубинское правительство. Суарес убеждён, что в Белом доме должны изучить подобный способ давления на Гавану.