Байден высказался о протестах на Кубе

США поддерживают кубинский народ в его праве на мирные протесты, а также свободное определение своего будущего. Об этом заявил американский лидер Джо Байден. Его слова опубликовали на сайте Белого дома.

Мы поддерживаем народ Кубы и их настойчивый призыв к свободе и избавлению от трагической хватки пандемии, — сказал Байден.

Политик подчеркнул, что кубинский народ десятилетиями страдает от проблем в экономике, а также репрессий, которым подвергается со стороны авторитарного кубинского режима. Байден считает, что народ Кубы «смело отстаивает свои базовые и универсальные права».

Соединённые Штаты призывают режим Кубы услышать свой народ и служить во имя его нужд в этот жизненно важный момент, а не обогащаться, — добавил глава Белого дома.

Многолюдные протесты на Кубе впервые с 1994 года прошли 11 июля. В них участвовали тысячи человек. Протестующие требуют проведения свободных выборов, а также решения социальных проблем.

В беседе с NEWS.ru профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец заявил, что уличные протесты на Кубе разразились из-за тяжёлого экономического положения. Пока сложно предсказать их исход. Хейфец подчеркнул, что экономический кризис в стране продолжается длительное время. Власти считают, что в этом виновато американское эмбарго, а протестующие обвиняют ущербную экономическую модель, но правы обе стороны.