В США призвали разбомбить Кубу

Мэр американского города Майами Фрэнсис Суарес призвал власти страны нанести удар по Кубе, который якобы поможет свергнуть правительство островного государства. Об этом политик заявил в эфире Fox News.

Суарес считает , что в Белом доме должны изучить подобный способ давления на Гавану.

Нужно обсудить и рассмотреть это как потенциальный вариант в дополнение к множеству других опций, — уверен мэр Майами.

Позже он заявил местным СМИ, что ожидает звонка от президента США для обсуждения с ним возможности военной интервенции на Кубу.

Ранее стало известно, что призывы в социальных сетях к гуманитарному вмешательству на острове могут открыть двери для военной интервенции США. Об этом заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес. Он добавил, что в событиях, произошедших на Кубе 11 июля, виновно правительство США.