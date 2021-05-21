Байден ушёл от ответа на вопрос об НЛО

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Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что в Европе цинично относятся к словам президента Владимира Зеленского. В эфире телеканала «Наш» он отметил, что глава государства обижается из-за недостаточного уровня поддержки в конфликте с Россией.

Зеленский в ходе недавней пресс-конференции рассказал, что ждёт более явной поддержки от президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Он рассчитывал на совсем другой уровень поддержки — хотя...