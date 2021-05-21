Байден ушёл от ответа на вопрос об НЛО

Президент США Джо Байден отшутился и не стал отвечать на вопрос о природе неопознанных летающих объектов, фотографии которых якобы имеются в секретных архивах Пентагона, сообщает ТАСС.
О наличии таких материалов накануне рассказал 44-й президент США Барак Обама.
Байден, которого журналист остановил вопросом в Белом доме после совместной пресс-конференции с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, ответил шуткой.
Я бы спросил его [Обаму] ещё раз, — сказал хозяин Белого дома.
Зал он покидал под смех и аплодисменты собравшихся там.
Ранее стало известно, что в секретных архивах Пентагона хранятся фотографии так называемых летающих тарелок. Об этом в эфире передачи «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом» заявил бывший президент США Барак Обама. Политик отметил, что принцип движения этих НЛО не поддаётся объяснению.