16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Байден ушёл от ответа на вопрос об НЛО

04:18, 22 мая 2021
Джо Байден Джо Байден Фото: Yuri Gripas/Pool/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден отшутился и не стал отвечать на вопрос о природе неопознанных летающих объектов, фотографии которых якобы имеются в секретных архивах Пентагона, сообщает ТАСС.

О наличии таких материалов накануне рассказал 44-й президент США Барак Обама.

Байден, которого журналист остановил вопросом в Белом доме после совместной пресс-конференции с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, ответил шуткой.

Я бы спросил его [Обаму] ещё раз, — сказал хозяин Белого дома.

Зал он покидал под смех и аплодисменты собравшихся там.

Ранее стало известно, что в секретных архивах Пентагона хранятся фотографии так называемых летающих тарелок. Об этом в эфире передачи «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом» заявил бывший президент США Барак Обама. Политик отметил, что принцип движения этих НЛО не поддаётся объяснению.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео