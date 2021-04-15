Байден заранее предупредил Путина о санкциях

https://static.news.ru/photo/62c08b74-9e0b-11eb-816a-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: AP/Pool/ABACA/Global Look Press

Американский президент Джо Байден во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным предупредил политика о готовящихся санкциях. Об этом журналистам рассказал представитель американской администрации на спецбрифинге по России.

По его словам, глава Белого дома «сказал, что США будут на этой неделе принимать ответные меры в связи с хакерской атакой на компанию SolarWinds и вмешательством в выборы 2020 года». Эти ограничительные меры были приняты в ответ на действия правительства и разведки России, которые действуют против американского суверенитета, отметил представитель США. Он напомнил, что в ходе первого разговора между лидерами двух стран Байден также высказывал обеспокоенность действиями России за рубежом, сообщает ТАСС.

Американский президент Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России 15 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эти ограничительные меры повышают градус конфронтации между Россией и США. По её словам, ответ Москвы на такие действия будет неотвратимым. Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал новые санкции США «обычной историей». Он призвал коллег не отвлекаться от работы.

Как писал NEWS.ru, председатель комитета Государственной думы Леонид Слуцкий заявил, что новые санкции Вашингтона фактически девальвируют конструктивный тон беседы между президентами России и США, которая прошла 13 апреля. По его словам, после этого очень сложно говорить о перспективах встречи Путина и Байдена.