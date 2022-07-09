Байден потерялся в здании ЦРУ

Фото: cia.gov

Американский президент Джо Байден после своего выступления в штаб-квартире ЦРУ не смог найти выход. На кадрах трансляции телеканала Fox News можно увидеть, как глава Белого дома спускается с трибуны и разводит руками. Несмотря на то, что изначально лидер США смотрит в правильном направлении, в последний момент уходит в противоположную стороны.

На записи можно также увидеть агентов секретной службы и сотрудников пресс-службы, которые не стали уводить президента. За несколько часов до этого в ходе выступления в Белом доме президент ошибся в своей речи и рассказал о жертве изнасилования, которая «прекратила президентство», имея в виду беременность.

Глава государства ранее также не успел вовремя остановиться и прочитал подсказки с телесуфлера, которые не предназначались для публики, во время выступления с речью по теме запрета абортов Верховным судом. Американский лидер вслух «закавычил» свою же цитату, запутался в союзах, а также предложил аудитории «повторить строчку».

Позже за американского лидера попыталась вступиться пресс-секретарь Белого дома Эмили Саймонс. Она написала в соцсетях, что президент на самом деле сказал «Позвольте повторить эту строчку», а не прочитал с телесуфлера. Тем не менее на разлетевшемся по Сети видео слова «позвольте» не слышно.