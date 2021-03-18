Байден не жалеет о своём резком ответе на вопрос о Путине

https://static.news.ru/photo/5c8c261a-8811-11eb-b61d-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден не жалеет о своём резком ответе на вопрос о российском лидере Владимире Путине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее Байден, комментируя доклад разведсообщества США об иностранном вмешательстве в американские президентские выборы, заявил, что Москва ответит «за это». Кроме того, он назвал Путина «убийцей».

Псаки спросили, сожалеет ли глава вашингтонской администрации о том, что ответил утвердительно на вопрос журналиста телекомпании ABC, считает ли он Путина «убийцей».

Нет. Президент дал прямой ответ на прямой вопрос, — цитирует ТАСС Псаки.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «очень плохими» высказывания Джо Байдена в адрес Владимира Путина и заявил, что аналогичных заявлений в истории РФ и США ещё не было. Сам же Путин пожелал Байдену здоровья, добавив, что «кто обзывается — тот сам так называется», писал NEWS.ru.