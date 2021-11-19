Байден на время колоноскопии передаст полномочия президента Камале Харрис

Президент США Джо Байден временно передаст полномочия своему заместителю Камале Харрис, поскольку будет находиться под наркозом из-за плановой колоноскопии, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Это станет первым случаем с момента прихода его администрации к власти, когда американский лидер передал свои полномочия вице-президенту, сообщает РИА Новости. Впервые в истории США женщина сосредоточит в своих руках полномочия президента страны, пусть и временно.

Как и в случае с президентом Джорджем Бушем в 2002-м и 2007 годах, и в соответствии с процедурой, изложенной в Конституции США, президент Байден передаст власть вице-президенту на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом, — говорится в заявлении Псаки.

Кроме того, впервые в истории Соединённых Штатов женщина, пусть и на короткий срок, сосредоточит в своих руках полномочия президента страны.

Псаки добавила, что Байден отправится в медицинский центр Уолтера Рида на медосмотр, где ему сделают плановую колоноскопию. Он пройдёт процедуру под наркозом.

Ранее сообщалось, что деятельность президента США Джо Байдена одобряют всего 36% американцев. Этот показатель стал новым историческим минимумом. Предыдущий был установлен в октябре этого года, когда в поддержку главы государства высказались 38% респондентов. Об этом свидетельствуют данные исследования Квиннипэкского университета. Не одобряют деятельность американского лидера 53% респондентов (это на 1% больше, чем месяцем ранее). Хуже всего американцы оценивают работу Байдена в четырёх сферах: экономика, борьба с пандемией COVID-19, внешняя политика, борьба с климатическими изменениями. Более половины участников опроса (51%) сказали , что не считают выборы лидера страны честными, 57% полагают, что он не обладает хорошими лидерскими качествами, 56% респондентов убеждены, что нынешняя администрация США недостаточно компетентна.

В июле рейтинг одобрения деятельности Байдена впервые с момента его вступления в должность понизился до 50%. Таковы данные опроса, результаты которого публикует социологическая служба Gallup. Исследование показало, что 50% американцев поддерживают деятельность Байдена на посту президента, 45% не одобряют и 5% не смогли сформулировать мнение. При этом показатель поддержки на 6% ниже, чем был в июне. Рейтинг за июль стал самым низким за всё время пребывание Байдена в должности главы американского государства.