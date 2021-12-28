Байден допустил встречу с Путиным в январе

Президент США Джо Байден не исключил возможности личной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в январе. Журналисты в штате Делавэр спросили хозяина Белого дома, намерен ли он встретиться с российским лидером, сообщает ТАСС.

Посмотрим, — ответил Байден.

Вопрос касался намеченных на 10 января переговоров между Вашингтоном и Москвой. На этот день намечена встреча на уровне представителей МИД. Байден и Путин в декабре общались в режиме видеоконференции, их очный саммит прошёл в Женеве в июне.

Ранее стало известно, что Россия не поддерживает озвученную США повестку дня предстоящих переговоров по гарантиям безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Россия намерена добиваться резкого сокращения присутствия США и НАТО в военной сфере в районах, где наблюдается негативная динамика после 1997 года.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток.