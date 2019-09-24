https://static.news.ru/photo/80e063f4-df08-11e9-97d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Hasaballah/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Королевство Бахрейн не станет входить в коалицию по безопасности в Персидском заливе, проект которой должен представить в ООН Иран. Арабское государство упоминалось иранским МИДом в составе союза.

О решении страны сообщил министр иностранных дел Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа. Он заявил, что власти рассматривают это как контрпредложение коалиции, частью которой они являются.

Мы не можем работать в двух коалициях. Мы уже входим в одну, — пояснил РИА Новости министр.

Ранее News.ru сообщал, что Иран представил концепцию безопасности в Персидском заливе. Она предполагает участие партнёров, таких как Ирак, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Катар и Кувейт. Об этом заявил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф.