https://static.news.ru/photo/fb25d02a-de06-11e9-8038-fa163e074e61_660.jpgФото: Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press
Иран представил концепцию безопасности в Персидском заливе. Она предполагает участие партнёров, таких как Ирак, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Катар и Кувейт. Об этом заявил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф.
Мы не против того, чтобы в неё вошёл Йемен, но сейчас не ясно, что происходит там. И предполагается, что они будут взаимодействовать под эгидой ООН, — цитирует министра ТАСС.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что готов ознакомиться с мирным планом Ирана по безопасности в Персидском заливе, писал News.ru.