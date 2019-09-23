Иран представил концепцию безопасности в Персидском заливе. Она предполагает участие партнёров, таких как Ирак, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Катар и Кувейт. Об этом заявил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф.

Мы не против того, чтобы в неё вошёл Йемен, но сейчас не ясно, что происходит там. И предполагается, что они будут взаимодействовать под эгидой ООН, — цитирует министра ТАСС .