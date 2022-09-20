Азербайджан передал Армении 95 тел погибших армянских солдат

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Военнослужащий азербайджанской армии

Азербайджан передал Армении 95 тел армянских военных, погибших в ходе боевых действий, сообщает Report.az со ссылкой на Госкомиссию страны по делам военнопленных и пропавших без вести граждан. Издание отмечает, что передача тел осуществлялась при содействии Международного комитета Красного Креста и военной прокуратуры Азербайджана. В ходе проверки на телах военнослужащих не было выявлено каких-либо следов пыток и насилия. Ереван подтвердил передачу.

Азербайджан, еще раз продемонстрировав свою приверженность международному гуманитарному праву и гуманитарным ценностям, передал армянской стороне тела 95 армянских солдат при посредничестве Международного комитета Красного Креста, — говорится в сообщении.

Процесс передачи тел армянских военнослужащих будет продолжен.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян подтвердил передачу азербайджанской стороной тел 95 военных, сообщает Sputnik Армения.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе трехсторонней встречи обсудил с главами МИД Азербайджана и Армении дальнейшие шаги по урегулированию ситуации между государствами. Он призвал министров встретиться еще раз до конца месяца.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш встретился на полях 77-й сессии высокого уровня Генассамблеи ООН с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Стороны обменялись взглядами на ситуацию на границе Азербайджана и Армении.

Байрамов отметил поддержку со стороны ООН по ряду направлений, в частности, мира и безопасности. Гутерриш в свою очередь высоко оценил предпринимаемые Баку усилия для снижения напряженности и нормализации процесса между странами.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее отметил, что конфликт с Азербайджаном может быть разрешен дипломатическим, политическим или военным путем, однако последний не рассматривается как единственный вариант развития событий.