Автобус с 22 школьниками опрокинулся в овраг TRT Haber: в ДТП пострадали 25 человек в Турции

Автобус с 22 школьниками и двумя учителями опрокинулся в овраг на юго-западе Турции, сообщает телеканал TRT Haber. По его данным, в ДТП пострадали 25 человек, включая водителя.

Согласно информации, водитель автобуса, в котором находилось 22 школьника и два учителя, потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и перевернулось в кювет, — сообщают журналисты.

По информации СМИ, транспорт следовал в Анталью. В какой-то момент водитель потерял управление из-за плохой погоды. На месте происшествия работают экстренные службы.

Накануне автобус с пассажирами рухнул с Поцелуева моста в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Момент падения попал на видео. На кадрах видно, как автобус врезался в каршеринговый автомобиль, а затем протаранил ограждение и упал в реку. По предварительным данным, в общественном транспорте находились от 15 до 20 человек, по меньшей мере трое из них погибли.

СМИ писали, что водителя автобуса, упавшего в Мойку, заставили выйти в рейс наутро после 20-часовой смены. По данным прессы, Рахматшоху Курбонову удалось поспать всего пять часов перед тем, как он снова сел за руль. Жена водителя рассказала, что ее муж пришел домой около двух часов ночи, до того начав работу в пять утра, а в 07:30 его разбудили и заставили снова выйти в рейс.