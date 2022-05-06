Австрия заявила об отказе платить за российский газ в рублях

Фото Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что его страна не намерена расплачиваться за российский газ рублями. Об этом политик заявил в комментарии телеканалу Al Jazeera.

Наша позиция ясна. Мы привержены уже существующим соглашениям [с российской стороной] и не будем платить в рублях, у нас нет такого намерения, — сказал австрийский министр.

Шалленберг заявил, что принимаемые российским президентом Владимиром Путиным решения делают страны НАТО «более сплочёнными», а сам российский лидер добился «противоположных результатов».

На днях австрийский канцлер Карл Нехаммер сообщил, что Австрия может оплачивать российский газ в евро, несмотря на изменение порядка расчётов. Нефтегазовый концерн страны OMV сообщил, что пока работает над решением, которое будет соответствовать санкциям.

Ранее австрийский министр энергетики Леонора Гевесслер заявила, что Австрия планирует присоединиться к эмбарго Евросоюза на поставку нефти из России. По её словам, страна покупала только 10% от своей импортируемой нефти из России.