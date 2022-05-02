В Австрии сообщили о готовности поддержать эмбарго на нефть из России

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Австрия планирует присоединиться к эмбарго Евросоюза на поставку нефти из России, сообщила австрийский министр энергетики Леонора Гевесслер, передаёт ТАСС. Она отметила, что Австрия готова пойти на такие меры. По её словам, страна покупала только 10% от своей импортируемой нефти из России.

Австрия готова поддерживать нефтяное эмбарго, если Еврокомиссия и страны-участницы решатся на это. Мы подготовились. В Австрии в последние годы мы покупали только около 10% нефти из России. За минувшие месяцы мы интенсивно сокращали эту зависимость и в марте больше не перерабатывали российскую нефть, — сказала Гевесслер.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт наложит вето на любую инициативу Евросоюза, связанную с ограничением импорта российских энергоресурсов. Он подчеркнул, что ЕС не должен вводить таких санкций, которые будут иметь негативные последствия для его экономики.

Однако затем немецкие СМИ сообщили, что Венгрия, а также Австрия и Словакия отозвали своё право вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти. Вероятной причиной стало то, что Германия выступила за отказ от нефти из России.