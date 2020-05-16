Астроном объяснил, почему Земля «не прогревается»

https://static.news.ru/photo/81e6f78c-9799-11ea-962e-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Период низкой активности Солнца затянулся, что может привести к снижению температуры на планете, заявил астроном Александр Молоствов.

Он отметил, что когда Солнце активное, оно испускает много солнечного ветра и на Земле получается более солнечный год, с большим количеством ясных дней и меньшим — осадков. При минимуме всё наоборот. Весь же цикл длится 11 лет.

Сейчас минимум несколько затянулся, повышение солнечной активности должно было начаться с прошлого года, все признаки этого видны. Но минимум продолжается, — цитирует астронома телеканал «Звезда».

По его словам, задержка смены «минимума» на «максимум» наблюдалась и раньше, к тому же цикл длится не ровно 11 лет и возможны перепады.

Как писал NEWS.ru, аспирантка Дьюкского университета (США) Джесси Грейнджер собрала данные о выбрасывании на берег серых китов с 1985 по 2016 год и пришла к выводу, что широкополосные радиочастотные шумы, вызываемые солнечными бурями, нарушают их навигационную систему.