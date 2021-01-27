AstraZeneca признала отставание от графика производства вакцины

https://static.news.ru/photo/c84ebc00-6043-11eb-aa7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thiago Prudencio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca отстаёт от графика производства вакцины от коронавируса на два месяца. Срыв поставок препарата в Европу признал её глава Паскаль Сорио.

Первый этап производства вакцины осуществляется на двух заводах в Бельгии и Нидерландах. С производством основного компонента препарата возникли сложности <...> Мы отстаём от графика на два месяца, но сейчас уже работаем над решением этой проблемы, — цитирует Сорио La Repubblica.

Сложности на бельгийском заводе глава AstraZeneca объяснил проблемой, которая связана с фильтрацией вакцины перед её разливом в ампулы.

Сорио добавил, что ещё до февраля компания намерена отправить в Европу 17 млн доз вакцины. Доля европейских поставок составляет для AstraZeneca 17% общих объёмов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 25 января Еврокомиссия (ЕК) потребовала от AstraZeneca разъяснений в связи с сокращением на 60% поставок вакцины против COVID-19. Об этом заявил официальный представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер. По его словам, Еврокомиссия также потребовала выполнять контракт в полном объёме. ЕС не собирается менять планы по вакцинации из-за задержек в поставках вакцин.