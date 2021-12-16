Армения и Азербайджан построят железную дорогу через Нахичевань

Ереван и Баку подтвердили договорённость о строительстве железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства. По его словам, такое решение было принято в ходе встреч трёхсторонней рабочей группы вице-премьеров.

В Брюсселе на встрече с президентом Азербайджана мы подтвердили договорённость о строительстве железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз, — сказал Пашинян.

По его словам, функционирование транспортной коммуникации будет в строгом соответствии с международными пограничными и таможенными правилами в условиях суверенитета и правомочия стран. Политик также отметил, что нормализация отношений с Анкарой сделает проект гораздо более масштабным. В связи с этим он выразил заинтересованность в скорейшем задействовании железной дороги.

Вместе с тем премьер страны также пообещал продолжать контакты с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для преодоления имеющихся на настоящих момент разногласий.

В Брюсселе достигнута договорённость с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на продолжение контактов для формирования общих подходов, согласования и преодоления существующих разногласий, — отметил Пашинян.

Ранее сообщалось, что в Брюсселе состоялись трёхсторонние переговоры между Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в присутствии Макрона.

Алиев и Пашинян 14 декабря также встречались в присутствии председателя Евросовета Шарля Мишеля. После переговоров было объявлено, что Азербайджан и Армения договорились о перезапуске железной дороги. Она станет работать по международным пограничным и таможенным правилам.

После этого стало известно, что Евросоюз поможет Азербайджану и Армении в решении вопроса о демаркации и делимитации границы между странами. Об этом рассказал глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, поддержку и Баку, и Еревану окажет группа европейских экспертов.