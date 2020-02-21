https://static.news.ru/photo/4d9f1d4a-54cf-11ea-835f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Арбитражный суд Гааги подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения наших природных ресурсов.

Это касается в первую очередь незаконного строительства Россией моста через Керченский пролив и незаконной остановки судов, следующих в украинские порты Мариуполь и Бердянск, — написал Пристайко в Twitter.

This applies to the illegal construction of the Kerch bridge by Russia as well as the harassment of navigation in the Sea of Azov. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) February 21, 2020

Украина инициировала спор с РФ относительно нарушения ею Конвенции ООН по морскому праву в 2016 году. По мнению Киева, Москва дерзко нарушает суверенные права Украины на свободу в своих морских акваториях и на континентальном шельфе в прилегающих к Крыму морских зонах. В 2018 года стороны предоставили трибуналу свои позиции по этому спору. По мнению Кремля, суд в Гааге не обладает соответствующей юрисдикцией.

Ранее NEWS.ru писал, что Международный суд ООН в Гааге отклонил требование Киева о признании России ответственной за спонсирование терроризма на территории Украины.