Apple удалит приложение НТВ из App Store по требованию силовиков Украины

https://static.news.ru/photo/b611a27a-f449-11ea-a294-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moritz Wolf/imagebroker.com//Global Look Press

Российский телеканал НТВ получил сообщение от американской компании Apple об удалении приложения СМИ из App Store на территории Украины по требованию Службы безопасности Незалежной. Пресс-служба НТВ добавила, что редакция не комментирует данное решение Apple.

Мы получили уведомление компании Apple об удалении нашего приложения из App Store на территории Украины по требованию СБУ, — цитирует представителей НТВ «Интерфакс».

Накануне несколько мобильных приложений Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) были заблокированы в каталоге App Store на территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга. Причиной такого решения корпорации Apple стало требование Службы безопасности Украины. Речь идёт о приложениях «Россия 1», «Россия. Телевидение и радио», «Вести FM» и «Вести.ру». Будет ли ВГТРК предпринимать какие-либо ответные действия, не уточняется.

С 2014 года на Украине запрещено вещание российских телеканалов. В стоп-лист попали не только общественно-политические СМИ, такие как Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «РТР-Планета», РЕН ТВ, «Звезда», Russia Today, но и развлекательные, детские и спортивных каналы — «Охота и рыбалка», «Улыбка ребёнка», «Настоящее смешное телевидение», а также целый ряд других.

Ранее, как писал NEWS.ru, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания пресёк трансляцию трёх российских телеканалов в Виннице. Запрещённое вещание осуществлялось на городской автомобильной мойке.