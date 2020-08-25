Власти Украины отключили российские каналы на автомойке

https://static.news.ru/photo/6e0f8908-e6c8-11ea-978f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания прекратил трансляцию трёх российских телеканалов в Виннице. Запрещённое вещание осуществлялось на городской автомобильной мойке, сообщила пресс-служба регулятора.

Возможность посмотреть телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и ТНТ была выявлена в комнате ожидания заведения.

Администратор этого заведения предоставила объяснения, что не знала о возможности ретрансляции этих каналов, однако после проверки на месте она лично изъяла телевизионный тюнер, исключив тем самым просмотр иностранных вещателей, — сказано в сообщении ведомства.

Там уточнили, что работников предупредили об ответственности за нарушение ограничений.

С 2014 года на Украине запрещено вещание российских телеканалов. В стоп-лист попали не только общественно-политические СМИ, такие как Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «РТР-Планета», РЕН ТВ, «Звезда», Russia Today, но и развлекательные, детские и спортивных каналы — «Охота и рыбалка», «Улыбка ребёнка», «Настоящее Смешное Телевидение», а также целый ряд других.

Ранее, как писал NEWS.ru, национальный совет Латвии по СМИ запретил вещание нескольких телеканалов, входящих в группу Russia Today. Чиновники объяснили решение тем, что этими медиаресурсами якобы управляет российский журналист Дмитрий Киселёв, в отношении которого введены европейские санкции.