Apple удалил четыре приложения ВГТРК из App Store на территории Украины

https://static.news.ru/photo/fd1412ba-f440-11ea-80a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Несколько мобильных приложений Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) были заблокированы в каталоге App Store на территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

Причиной такого решения корпорации Apple стало требование Службы безопасности Украины.

Речь идёт о приложениях «Россия 1», «Россия. Телевидение и радио», «Вести FM» и «Вести.ру», передаёт ТАСС. Будет ли ВГТРК предпринимать какие-либо ответные действия, не уточняется.

С 2014 года на Украине запрещено вещание российских телеканалов. В стоп-лист попали не только общественно-политические СМИ, такие как Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «РТР-Планета», РЕН ТВ, «Звезда», Russia Today, но и развлекательные, детские и спортивных каналы — «Охота и рыбалка», «Улыбка ребёнка», «Настоящее Смешное Телевидение», а также целый ряд других.

Ранее, как писал NEWS.ru, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания пресёк трансляцию трёх российских телеканалов в Виннице. Запрещённое вещание осуществлялось на городской автомобильной мойке.