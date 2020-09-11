Apple удалил четыре приложения ВГТРК из App Store на территории Украины

Несколько мобильных приложений Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) были заблокированы в каталоге App Store на территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.
Причиной такого решения корпорации Apple стало требование Службы безопасности Украины.
Речь идёт о приложениях «Россия 1», «Россия. Телевидение и радио», «Вести FM» и «Вести.ру»,
С 2014 года на Украине запрещено вещание российских телеканалов. В стоп-лист попали не только общественно-политические СМИ, такие как Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «РТР-Планета», РЕН ТВ, «Звезда», Russia Today, но и развлекательные, детские и спортивных каналы — «Охота и рыбалка», «Улыбка ребёнка», «Настоящее Смешное Телевидение», а также целый ряд других.
Ранее, как писал NEWS.ru, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания пресёк трансляцию трёх российских телеканалов в Виннице. Запрещённое вещание осуществлялось на городской автомобильной мойке.
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