В Европу пришла аномальная жара. Уже на этой неделе температура воздуха в южных странах достигла 40 градусов. По прогнозам, она поднимется до 50-ти.
Такая погода установилась на европейском континенте из-за антициклонов «Цербер» и «Харон», которые пришли из Африки. Тяжелее всех приходится жителям Южной Европы — Испании, Италии, Греции. Июнь уже стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений, но температура воздуха в июле побьет новые рекорды. С утра в Испании около 30 градусов, а к обеду температура воздуха достигает 40.
Итальянцы готовятся к тому, что в ближайшие дни может быть побит общеевропейский рекорд 2021 года. Тогда на Сицилии была зарегистрирована температура 48,8 градуса. Красный уровень тепловой опасности объявлен в десятках городах на Апеннинах, включая Рим. Пожары бушуют на греческих островах и на материке. «Это похоже на ад», — говорят живущие к северу от Афин греки.
От аномальной жары в эти дни страдают и в других частях света — на Ближнем Востоке, в Азии, в США. На границе с Мексикой плавится воздух, местные жители говорят, будто их «забрасывают огненными шарами». Даже поток нелегалов через мексикано-американскую границу затормозился. Климатологи признают: глобальное потепление стало реальностью, и сдавать свои позиции жара не собирается.
Как в Европе спасаются от аномальной жары в июле 2023 года — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press
Водяной вентилятор установили возле римского Колизея
Фото: Li Xuejun/XinHua/Global Look Press
Турист охлаждается во время сильной жары в Дубровнике, Хорватия
Фото: Lex Zea/Keystone Press Agency/Global Look Press
Жители и туристы испанской Малаги закрываются зонтиками
Фото: Massimo Percossi/Keystone Press Agency/Global Look Press
Но и фонтаны Вечного города не спасают.