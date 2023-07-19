Екатерина Забродина

Аномальная жара пришла в Европу: фото из Италии, Греции, Испании Во многих городах Средиземноморья столбик термометра показал больше 40 градусов. Как европейцы спасаются от жары

19 июля 2023 в 22:05

Фото: Tino Romano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Туристы во время жары в Турине, Италия