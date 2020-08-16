Анкара и Вашингтон договорились продолжить консультации по Ливии

https://static.news.ru/photo/33c473ac-dff3-11ea-9511-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/mevlutcavusoglu

Турция и США продолжат консультации по Ливии на уровне экспертов.

Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу после переговоров с государственным секретарём США Майком Помпео, которые прошли в Доминиканской Республике, передаёт ТАСС. Глава МИД Турции рассказал о достижении договорённостей по консультациям в Ливии и добавил, что уведомил своего американского коллегу о турецкой «законной деятельности» (геологоразведке в Средиземном море).

14 августа американские конгрессмены призвали Помпео вместе с ЕС ввести санкции против Анкары за эскалацию в Средиземном море. Недовольство парламентариев вызвали планы Турции начать разведку ресурсов в Восточном Средиземноморье у берегов Греции и Кипра.

Как передавал NEWS.ru, президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал не сворачивать геологоразведочные работы, несмотря на угрозу санкций.