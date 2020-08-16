Анкара и Вашингтон договорились продолжить консультации по Ливии

Турция и США продолжат консультации по Ливии на уровне экспертов.
Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу после переговоров с государственным секретарём США Майком Помпео, которые прошли в Доминиканской Республике,
14 августа американские конгрессмены призвали Помпео вместе с ЕС ввести санкции против Анкары за эскалацию в Средиземном море. Недовольство парламентариев вызвали планы Турции начать разведку ресурсов в Восточном Средиземноморье у берегов Греции и Кипра.
Как передавал NEWS.ru, президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал не сворачивать геологоразведочные работы, несмотря на угрозу санкций.
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