Посольство США в Дании разместило сообщение, в котором утверждается, что концлагерь Аушвиц (Освенцим) якобы освободили американские солдаты. Дипмиссия признала ошибку после критики пользователей соцсети.
При этом исправлять первоначальный текст, опубликованный в Twitter, посольство не стало.
Ранее NEWS.ru сообщал, что освобождение Освенцима солдатам США приписал немецкий журнал Der Spiegel. Он также разместил подобное сообщение в одной из социальных сетей. Данный пост сразу заметили немецкоязычные пользователи Интернета. После этого журнал извинился «за чрезвычайно неловкую ошибку», добавив, что считает критику в свой адрес «справедливым наказанием».