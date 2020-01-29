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Администрация США рассматривает целесообразность введения временного запрета на полёты из Китая в Соединённые Штаты. На такой шаг Белый дом может подтолкнуть растущее число жертв коронавируса.

Об этом сообщает телеканал CNBC. Решение ещё не принято, однако крупнейший авиаперевозчик по маршрутам США — КНР United Airlines уже отменила десятки февральских рейсов в Гонконг и материковый Китай. Ранее...