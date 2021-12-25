Президент Украины Владимир Зеленский, окруживший себя представителями индустрии развлечений вместо специалистов, понимающих внутреннюю и внешнюю политику страны, может спровоцировать войну, заявил журналист Эндрю Крамер в материале для The New York Times. По его словам, неопытность политика и его окружения может привести к серьёзным последствиям

В мире всё больше растёт обеспокоенность неопытностью Зеленского и его окружения, которая может иметь ужасные последствия, причём не только для его страны. Любой неосторожный шаг способен привести к войне, которая грозит серьёзно ухудшить отношения между Россией и США, — отметил журналист.

По мнению Крамера, действующая администрация Украины может оказаться первой в истории, которая в таком масштабе пришла к власти напрямую из телевизионных шоу. Эксперт напомнил, что Зеленский даже должность главы СБУ отдал человеку из сферы развлечений.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко предрёк президенту Зеленскому скорое бегство в Россию. Этому может способствовать закон «Об олигархах».