Американцам предрекли обнищание из-за Украины Экс-кандидат в президенты США Стайн: конфликт на Украине ведет к обнищанию американцев

Фото: Photographer Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший кандидат в президенты США на выборах 2012 и 2016 годов от партии «Зеленых» Джилл Стайн заявила, что украинский конфликт ведет к обнищанию населения США и угрожает их безопасности, передает ТАСС. Она призвала население Соединенных Штатов осознать реальность происходящего и степень угрозы, которую представляет поддержка Киева. Она назвала опасной позицию Вашингтона о том, что никому не будет позволено соперничать с США.

Так что это опасно для всех нас. <...> Американцы должны осознавать, что реально происходит и в какой степени это всем нам угрожает. США очень могущественны. Их позиция состоит в том, что никому не будет позволено соперничать с нами, даже в качестве региональной державы. Это очень опасная позиция для всего мира, — сказала Стайн.

Она добавила, что Минские договоренности были «очень хорошими предложениями» и призвала вернуться за стол переговоров.

Ранее американский обозреватель Лили Байер в статье для Politico заявил, что недостаточное количество боеприпасов у НАТО и сложности в производстве оружия для Украины могут привести к расколу Североатлантического альянса. Журналист выразил уверенность, что члены Альянса планируют выделить десятки тысяч военнослужащих для помощи Украине. Он при этом признал риск того, что многие страны просто не смогут набрать необходимое количество боеприпасов для поддержки Киева.