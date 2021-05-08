Алиев поздравил Путина с Днём Победы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского лидера Владимира Путина с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на азербайджанское посольство в Москве.
Алиев
Убеждён, что традиции дружбы и взаимоподдержки наших народов, с честью выдержавших годы суровых испытаний в Великой Отечественной войне, и впредь будут служить надёжным фундаментом для дальнейшего укрепления стратегического партнёрства и многопланового взаимодействия между нашими странами, — обратился к коллеге президент Азербайджана.
Алиев также пожелал благополучия ветеранам Великой Отечественной войны и всему народу России.
Ранее Путин поздравил с Днём Победы глав и граждан стран СНГ, а также Грузии и Украины. Российский лидер отметил, что в этот день люди с особым чувством гордости и благодарности чтят подвиг своих отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с врагом и самоотверженно трудились в тылу.