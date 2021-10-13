Алиев назвал «бредом» заявления о привлечении Израиля в Карабах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг заявления о привлечении Израиля в Карабах, на границу с Ираном, назвав это «бредом» и попыткой дискредитировать республику в глазах иранского общества. Об этом он сообщил в интервью итальянской газете La Repubblica. Ранее власти Ирана заподозрили Азербайджан в тесном сотрудничестве с иранским оппонентом — Израилем.

Мы отвергаем все обвинения в адрес Азербайджана в связи с якобы приглашением Израиля на освобождённые земли. Это бред. Это просто повод для дискредитации Азербайджана, рассчитанный на внутреннюю публику. Каждый может пойти и убедиться, что там нет жизни. Всё разрушено. Во-вторых, мы требуем, чтобы нас уважали так, как мы уважаем других, — сказал Алиев.

Накануне главы МИД Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили по телефону отношения между двумя странами. Как сообщается, министры обменялись мнениями о нынешнем состоянии отношений между двумя странами. Стороны отметили, что наблюдаемая в последнее время риторика не соответствует уровню дружественных отношений между нашими странами и все разногласия должны быть урегулированы путём диалога.

Напряжённость между Баку и Тегераном возросла в сентябре. Иран заподозрил Азербайджан в тесном сотрудничестве со своим региональным оппонентом — Израилем. Последний был обвинён в стремлении приблизиться к иранским границам через Азербайджан, пытаясь использовать ситуацию в Нагорном Карабахе, а также в попытке разжечь конфликт между Азербайджаном и Ираном.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.