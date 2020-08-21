Активисты начали пытаться блокировать движение в Минске

https://static.news.ru/photo/7a0855d8-e3cf-11ea-8da1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Белорусские автомобилисты начали блокировать движение в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал Nexta и портал TUT.BY.

Отмечается, что активисты включают аварийный сигнал и выходят из машин. На улице Немиге в центре Минска к перекрытию присоединились пешеходы.

21 августа в Минске запланирована акция «Цепь покаяния». Согласно плану, активисты должны выстроиться на улицах Минска, сейчас люди уже вышли на площадь Бангалор, улицы Немиге, Мирошниченко и Грушевки.

Протестные акции в Белоруссии начались после объявления ЦИК республики итогов президентских выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. В первые дни протестов в стране проходили жёсткие задержания демонстрантов.

Как писал NEWS.ru, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у белорусских граждан должно быть право на проведение мирных акций протеста.