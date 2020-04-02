Абэ может отложить запланированный на май визит в Москву

https://static.news.ru/photo/ec1c2836-748d-11ea-b1f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, возможно, не приедет в российскую столицу на торжества, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Пока никаких изменений в планах провести парад Победы 9 мая нет, сообщил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Предполагалось, что во время визита Абэ также встретится с российским лидером Владимиром Путиным. На данный момент японские власти приступили к рассмотрению вопроса о переносе поездки премьер-министра страны в Россию из-за пандемии, передаёт «Киодо».

Как писал NEWS.ru ранее, президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен приехать в Москву на парад Победы. Он примет участие в торжествах по случаю 75-летней годовщины завершения Великой Отечественной войны.