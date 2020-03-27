Американский военный эксперт Калеб Ларсон похвалил российский истребитель МиГ-35 и рассказал о его уникальных особенностях.
По словам специалиста, несмотря на многие преимущества, эта боевая машина остаётся невостребованной за пределами России. Как
Ларсон также отметил со ссылкой на источники, что в российском арсенале в настоящее время всего два истребителя МиГ-35.
Ранее NEWS.ru писал, что российским МиГ добавили интеллекта. Электронная начинка должна будет сделать их очень перспективной и эффективной альтернативой более дорогим аналогам.
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