https://static.news.ru/photo/0f47e7d6-7039-11ea-b761-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский военный эксперт Калеб Ларсон похвалил российский истребитель МиГ-35 и рассказал о его уникальных особенностях.

По словам специалиста, несмотря на многие преимущества, эта боевая машина остаётся невостребованной за пределами России. Как написал он в журнале The National Interest, истребитель использует более продвинутую аэродинамическую конструкцию, лёгкие композитные материалы, имеет увеличенную дальность действия оружия и более эффективный расход топлива, он также может комплектоваться лазерным оружием.

Ларсон также отметил со ссылкой на источники, что в российском арсенале в настоящее время всего два истребителя МиГ-35.

Ранее NEWS.ru писал, что российским МиГ добавили интеллекта. Электронная начинка должна будет сделать их очень перспективной и эффективной альтернативой более дорогим аналогам.