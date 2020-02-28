Самолётостроительная корпорация «МиГ» сообщила, что запатентовала систему автоматической посадки истребителей. Комплект специального оборудования позволит пилотам МиГ-29М и МиГ-35 безопасно возвращаться на аэродромы базирования, и даже на авианосцы в условиях нулевой видимости, сильного ветра, дождя и снега. Ответственность за выполнения сверхопасного манёвра будет полностью лежать на искусственном интеллекте и бортовых системах машин, утверждает производитель.

Шаг в пятое поколение

МиГ с индексом «35» — один из самых современных и навороченных российских истребителей в плане бортового оборудования и систем. Благодаря использованию радара с активной фазированной решеткой «Жук-А», двигателя РД-33МК с отклоняемым вектором тяги и цифровой системой управления FADEC, а также набору вооружения из высокоточных авиабомб и крылатых ракет из «4-го» поколения авиационной техники, он практически переместился в куда более актуальное «5-е». При этом конкурировать с американскими истребителями F-22 Raptor, F-35 Lightning и нашим Су-57 он в полной мере всё-таки не может — недостаточно малозаметности, нет возможности крейсерского сверхзвукового полета, да и доля композитных материалов в конструкции машины так же незначительна. Тем не менее, именно электронная начинка МиГа делает его очень перспективной и эффективной альтернативой более дорогим коллегам по цеху.

Относящийся к классу лёгких истребителей, МиГ-35 поднимает 6,5 тонн боевой нагрузки. В его арсенале есть самые современные противокорабельные крылатые ракеты Х-35 и сверхзвуковые Х-31, а также управляемые бомбы с телевизионным наведением. Все это вооружение не только «подвешено» под его фюзеляжем, но и прошло практические испытания.

МиГ-35 Сергей Булкин/NEWS.ru

Радар «Жук-А» позволяет лётчику видеть всё, что делается на расстоянии в 140 км. Он одновременно сопровождает 30 и обстреливает шесть целей. При этом, новая антенна ведёт картографирование местности, осуществляет постановку радиотехнических помех, координирует работу самолетов, как в группе, так и с наземными силами. Благодаря этому устройству, отмечают разработчики, МиГ-35 одинаково способен вести борьбу как с воздушными, так и с наземными и морскими целями. Теперь к этим возможностям добавилась еще и функция автоматической посадки.

На пассажирских самолетах эта система называется ILS (instrument landing system). Её в обязательном порядке включают в условиях, когда прямая видимость сокращается до нескольких сот метров. Дальнейший полёт, и посадка самолета пройдут в полностью автоматическом режиме, без пилотов, — пояснил NEWS.ru командир экипажа одной из российских авиакомпаний Алексей Гавриленко.

По словам летчика, ILS — это целый комплекс приборов и оборудования размещенного, не только на борту авиалайнера и на аэродроме, но и в космосе. Положение самолёта и дистанция до взлетно-посадочной полосы определяется спутниками. Электронный «коридор» и угол захода — глиссаду — даёт наземная аппаратура. В итоге три этих элемента и обеспечивают безопасное приземление машины в сложных метеоусловиях. В корпорации «МиГ» говорят, что созданный ими бортовой комплекс автоматической посадки для МиГ-29М/35 «включает в себя ряд инновационных блоков, приводов и систем, в том числе навигационно-измерительных».

Всё это позволяет летчику выйти на глиссаду в автоматическом режиме, сократит время захода, обеспечит безопасное снижение до появления видимости, — отметил глава компании Илья Тарасенко.

Когда нет денег

Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин отмечает, что в корпорации «МиГ» говорят о «бортовой системе», в большей степени автономной, чем гражданская ILS. Хотя бы потому, что российские истребители могут садиться не только на гражданские аэродромы, но и автомагистрали, и необорудованные грунтовые взлётно-посадочные полосы, где понятно, что дополнительного приводного оборудования может и не быть, уточнил он.

Поэтому логично предположить, что использование новой системы автоматической посадки позволит истребителям приземляться ещё и на палубу авианосцев. Американские истребители, находящиеся в небе, в случае начала шторма или других непредвиденных погодных изменений уходят на береговые базы. У российских летчиков таких возможностей может и не быть и им в любом случае придётся садиться на корабль. Вадим Козюлин профессор Академии военных наук профессор Академии военных наук

По словам Козюлина, в настоящее время в ВМС Индии эксплуатируют более 40 истребителей МиГ-29К — корабельный, в составе авиакрыла авианосца «Викрамадитья».

В ближайшее время Нью-Дели планирует купить еще 57 палубных истребителей, в том числе и для перспективного авианосца INS Vishal. Такие же МиГ — основа авиакрыла нашего единственного авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Их существование гарантирует, что в перспективе Россия всё-таки построит ещё несколько авианосцев. Во всяком случае, в Минобороны и Военно-морском флоте России говорят, что планируют получить новый корабль к концу 2030 года, — рассказал он.

В отличии от тяжёлых истребителей марки «Су», машины КБ имени Артёма Микояна и Михаила Гуревича очень компактные. Разместить в них новое оборудование без изменения аэродинамической схемы планера и, соответственно, веса машины очень сложно.

Российская армия пока не жалует МиГ. В основном средства госпрограммы вооружения в последние годы шли на обновления парка тяжелых истребителей Су-27. Благодаря этому у нас сегодня есть несколько сотен самых современных Су-30/35, на очереди поставка 74 истребителей «5-го» поколения Су-57.

Причина «нелюбви» банальна — на всё не хватает денег. И важно, что даже в таких условиях эволюция МиГа идёт. Конструкторское бюро демонстрирует, что готово не только поддерживать в лётной годности парк имеющихся машин, но и создавать новые — определяющие развитие истребительной авиации в стране и мире. Во всяком случае, 1600 стоящих на вооружении разных стран МиГ-29 надо будет когда-то менять.