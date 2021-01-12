Военный эксперт оценил возможности российского тяжёлого беспилотника

https://static.news.ru/photo/607578e0-54d5-11eb-afed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скрин с видео Министерства обороны РФ/youtube.com

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) С-70 «Охотник» в ходе лётных испытаний успешно нанёс бомбовый удар по наземным мишеням. Военный эксперт Дмитрий Литовкин, оценивая возможности российского дрона, заявил, что его можно применять в военном конфликте любого типа.

«Охотник» на испытаниях сбросил из внутрифюзеляжного отсека неуправляемые бомбы весом по 500 кг. Цели были поражены с высокой точностью. Новейший прицельно-навигационный комплекс, установленный на БПЛА, позволяет применять свободнопадающие боеприпасы с точностью, приближенной к управляемому оружию.

Лиговкин в беседе с радио Sputnik назвал возможности «Охотника» серьёзным достижением российской оборонной промышленности.

«Охотник» — это первый наш ударный дрон. Он способен действовать совместно с другими машинами, например, с истребителем нового поколения Су-57, и это Министерство обороны демонстрировало. Если сегодня Минобороны показывает, что «Охотник» способен применять вооружение, то это очень серьёзное достижение, поскольку такой техники в наших вооружённых силах ещё не было. У этого тяжёлого ударного беспилотника большой радиус действия, поэтому его можно применять в любом военном конфликте, — рассказал эксперт.

Он допустил использование дрона в Сирии. По его словам, БПЛА можно использовать как для патрулирования, так и для нанесения ударов по уже выявленным целям.

«Охотника» разработали специалисты ОКБ Сухого. Машина имеет 14 метров в длину и размах крыльев в 19 метров. Взлётная масса дрона составляет 20 тонн, максимальная скорость — 1000 километров в час. Машина выполнена в схеме «летающее крыло» с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.

Ранее NEWS.ru сообщал о начале разработки в России вертолёта для отслеживания беспилотных объектов противника. Планируется, что боевая машина сможет отслеживать малоскоростные и малоразмерные дроны на малых и предельно малых высотах и обеспечивать наведение на них зенитных ракетных комплексов.