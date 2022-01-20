ВМФ России задействует в учениях более 140 кораблей

В январе — феврале Военно-морской флот России проведёт серию учений, в которых задействует более 140 боевых кораблей. Манёвры будут проходить во всех зонах ответственности флотов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих, — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что учения будут проходить не только в акваториях морей, прилегающих к территории России, но и в оперативно важных районах Мирового океана. Отдельные манёвры ВМФ проведёт в Средиземном, Северном и Охотском морях, а также в Атлантике и Тихом океане.

Учения будут проводиться в рамках плана подготовки ВС России на 2022 год. Руководство манёврами возложено на главкома ВМФ адмирала Николая Евменова.

Ранее сообщалось, что 21 января стартуют совместные военно-морские учения России, Ирана и Китая в Индийском океане. От РФ в них будут участвовать ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и большой морской танкер «Борис Бутома», входящие в состав Тихоокеанского флота.