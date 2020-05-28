ВМФ получил в распоряжение атомную подлодку «Князь Владимир»

Военно-морской флот РФ получил в распоряжение новейшую атомную подводную лодку (АПЛ) стратегического назначения «Князь Владимир».
Подлодка является головным кораблём проекта 955А атомных субмарин четвертого поколения — «Борей-А». Она отличается от крейсеров проекта 955 пониженной шумностью и лучшей управляемостью.
Акт приёма-передачи корабля был подписан в Северодвинске сегодня, — передаёт РИА Новости слова официального представителя «Объединённой судостроительной корпорации» (ОСК).
Как ранее писал NEWS.ru, 21 мая атомная подлодка «Князь Владимир» завершила контрольные испытания в Белом море. В настоящий момент крейсер находится в Северодвинске, сообщили представители Северного флота.
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