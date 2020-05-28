ВМФ получил в распоряжение атомную подлодку «Князь Владимир»

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Истребитель ВВС США F-35C чудом избежал падения. В Сети появилось видео, на котором запечатлён эпизод неудачного взлёта истребителя.

F-35C брал старт с палубы авианосца. Воздушное судно не смогло набрать скорость, после чего просело под собственной тяжестью, почти угодив в море. В последний момент истребителю всё же удалось подняться...