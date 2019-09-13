Видео масштабных артиллерийских стрельб на учениях в Западном военном округе опубликовал телеканал
Участие в стрельбах принимали расчёты модернизированных 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-СМ», 120-миллиметровых миномётов «Сани», буксируемые гаубицы «Мста-Б», а также противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С» и реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г».
Проходили учения на полигонах Смоленской, Воронежской, Нижегородской, Рязанской областей. В них принимали участие полторы тысячи военных и более 600 единиц техники и вооружения.
При проведении манёвров использовались средства радиолокационной, оптико-электронной и звуковой артиллерийской разведки, которые позволяют быстро корректировать огонь.
Ранее News.ru сообщал, что более трёх тысяч военнослужащих приняли участие в учениях Ракетных войск стратегического назначения в Новосибирской области. В манёврах участвовали свыше 300 единиц боевой техники.