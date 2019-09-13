https://static.news.ru/photo/8d76aff6-d512-11e9-8927-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Видео масштабных артиллерийских стрельб на учениях в Западном военном округе опубликовал телеканал «Звезда» . Учения проводили подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии.

Участие в стрельбах принимали расчёты модернизированных 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-СМ», 120-миллиметровых миномётов «Сани», буксируемые гаубицы «Мста-Б», а также противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С» и реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г».

Проходили учения на полигонах Смоленской, Воронежской, Нижегородской, Рязанской областей. В них принимали участие полторы тысячи военных и более 600 единиц техники и вооружения.

При проведении манёвров использовались средства радиолокационной, оптико-электронной и звуковой артиллерийской разведки, которые позволяют быстро корректировать огонь.

Ранее News.ru сообщал, что более трёх тысяч военнослужащих приняли участие в учениях Ракетных войск стратегического назначения в Новосибирской области. В манёврах участвовали свыше 300 единиц боевой техники.