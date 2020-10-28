Видео испытаний новой российской противоракеты появилось в Сети

https://static.news.ru/photo/8aea1f54-19b1-11eb-90c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России

Минобороны РФ опубликовало на своём YouTube-канале видеозапись испытаний новой ракеты системы противоракетной обороны.

Пуск состоялся на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. В ролике сначала показаны военные автомобили, движущиеся колонной, затем можно увидеть, как ракета загружается в шахту. Сам пуск снят с разных ракурсов.

В ведомстве отметили, что запуск ракеты прошёл успешно, ракета «достоверно подтвердила заложенные характеристики», а условная цель была поражена с заданной точностью, передаёт телеканал «360».

Ранее NEWS.ru писал о том, что министерство обороны Индии завершило испытания противотанковой ракеты Nag, заключительный этап проверки боеприпаса прошёл 22 октября на полигоне в Похране.