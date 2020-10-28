Видео испытаний новой российской противоракеты появилось в Сети

Минобороны РФ опубликовало на своём YouTube-канале видеозапись испытаний новой ракеты системы противоракетной обороны.
Пуск состоялся на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. В ролике сначала показаны военные автомобили, движущиеся колонной, затем можно увидеть, как ракета загружается в шахту. Сам пуск снят с разных ракурсов.
В ведомстве отметили, что запуск ракеты прошёл успешно, ракета «достоверно подтвердила заложенные характеристики», а условная цель была поражена с заданной точностью,
Ранее NEWS.ru писал о том, что министерство обороны Индии завершило испытания противотанковой ракеты Nag, заключительный этап проверки боеприпаса прошёл 22 октября на полигоне в Похране.