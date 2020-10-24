Индия успешно испытала новую противотанковую ракету

https://static.news.ru/photo/b83bbe7c-1605-11eb-86cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ajai Shukla/CC BY 2.5/wikipedia.org

Министерство обороны Индии завершило испытания противотанковой ракеты Nag, заключительный этап проверки боеприпаса прошёл 22 октября на полигоне в Похране.

Испытания были признаны успешными, и теперь ракету могут взять на вооружение. Разработка Nag велась Организацией оборонных исследований и разработок Индии с 1980-х годов, сообщает портал N+1. В системе наведения используется тепловизор высокой чёткости, также разработанный и выпущенный индийской оборонной промышленностью.

Наведение ракеты производится в режиме захвата цели до запуска. Индия разрабатывает модификацию боеприпаса, которая может захватывать цель уже после запуска. Ракета может поражать мишени на дальности от 500 метров до четырёх километров. Один из боевых режимов предусматривает атаку цели сверху.

Запуск осуществляется с мобильной платформы, созданной на базе боевой машины пехоты Sarath (индийская версия российской БМП-2, выпускаемая по лицензии). Комплекс, названный Namica, может нести до шести ракет.

В ходе заключительной фазы испытаний Nag оснастили боевой частью. Ракета успешно попала в танк, используемый в качестве цели.

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