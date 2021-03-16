Великобритания намерена на 40% нарастить свой ядерный арсенал

https://static.news.ru/photo/3c4d7e06-8647-11eb-9e02-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Великобритании планируют более чем на 40% увеличить количество ядерных боеголовок. Об этом говорится в Обзоре оборонной и внешней политики страны, который должен представить 16 марта премьер-министр Борис Джонсон.

Впервые с момента окончания холодной войны Великобритания намерена не разоружаться, а наоборот наращивать свой ядерный потенциал, — цитирует The Guardian документ.

Издание предполагает, что в качестве причины, почему Лондон решился на этот шаг, премьер назовёт угрозу со стороны России и Китая.

На вооружении Великобритании сейчас находятся четыре атомные стратегические подлодки, оснащённые американскими баллистическими ракетами Trident-II. Одна их них постоянно находится на боевом патрулировании. С 1990-х годов власти последовательно сокращали общее число боезарядов. В 2010 году их количество составляло 225 единиц, к середине 2020-х годов этот показатель планировали довести до 180. По данным The Guardian, 16 марта Джонсон поднимет «потолок» до 260 боезарядов.

Россия в обзоре называется «активной угрозой» безопасности Великобритании, а Китай — «системным вызовом». РФ в настоящий момент имеет около 4300 боеголовок, США — около 3800, Китай — около 320.

Как писал NEWS.ru, пока две крупнейшие ядерные державы — США и Россия — заключают договор СНВ-3, у Китая будет фора, чтобы нарастить свои запасы. Пока в стране «недостаточно боеголовок для уничтожения городов США». Такое мнение выразил источник издания South China Morning Post в военных кругах КНР. Он объяснил, что на данный момент у страны около тысячи единиц оружия, но развёрнуты из них около 100. Дело в том, что китайские власти не хотели нести финансовую нагрузку по обслуживанию такого арсенала. Но заключённый до 2026 года ДСНВ даст Пекину возможность догнать ядерные державы, которые держат 90% всего ядерного оружия на планете.

Во время холодной войны у США и РФ было около 10 тысяч ядерных боеголовок, сейчас их число сокращено до нескольких тысяч, они договариваются о сокращении до 1,5 тысячи штук. Китай же за это время нарастил арсенал с 320 боеголовок до одной тысячи, из них действующих только 100.