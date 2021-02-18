В слепой зоне радаров: у России появилась линейка беспилотников-камикадзе

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Россия разработала собственную линейку беспилотников-камикадзе, к которым уже начали испытывать неподдельный интерес покупатели из разных стран мира.

Сегодня у России есть своя линейка беспилотников-камикадзе. Интерес к ней на мировом рынке вооружений чрезвычайно велик, — подчеркнул в беседе с «Известиями» индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

Причиной такой заинтересованности он видит, в том числе, «обкатку» БПЛА в Сирии — в реальных боевых условиях. После того, как товар «показали лицом», продемонстрировали его эффективность на поле боя, поетнциальные заказчики обратили на них внимание.

Кроме того, беспилотники намного дешевле ракет и практически невидимы для радаров.

По словам Оздоева, российские разработчики также достигли определённых успехов в создании «барражирующих боеприпасов», превосходящих по ряду характеристик зарубежных конкурентов.

Насмотря на живой интерес к машинам за рубежом, на данный момент на экспорт эта техника не идёт. Первоочередная цель госкорпорации — обеспечить собственную армию.

Как ранее писал NEWS.ru, Пентагон не исключил, что США продолжат размещать свои стратегические бомбардировщики B-1 в Норвегии, пусть даже временно. Точные даты и число самолётов названы не были, но американцы готовы сделать это «в любое время», подчеркнул начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун.