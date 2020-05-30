В РФ опровергли копирование французских «Мистралей»

https://static.news.ru/photo/75c25c7e-a308-11ea-b3c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yannick Le Bris/CC BY-SA 3.0/wikimedia.org

Утверждения журнала Forbes о том, что Россия якобы строит корабли, похожие на французские десантные «Мистрали», не соответствуют действительности. Об этом заявил кандидат военных наук, капитан первого ранга запаса Борис Усвяцов.

По словам Усвяцова, российские корабли проекта 23900 «Прибой» отличаются от французских не только внешне, но и по назначению и водоизмещению.

Он отметил, что у НАТО и России имеется тактика, от которой зависит функционал кораблей.

У нас принцип: открывается носовая часть, выплывают плавающие танки. Высадка морского десанта на побережье осуществляется таким способом. У НАТО и американцев используются вертолеты с боевым комплектом и составом, чего у нас в тактике морской пехоты нет, — сказал он в интервью « ПолитЭксперту ».

Как ранее писал NEWS.ru, Forbes соощбил, то новые российские универсальные десантные корабли являются попыткой скопировать французские вертолётоносцы «Мистраль». Российский проект, по мнению издания, «выглядит как в значительной мере клон» французских кораблей типа «Мистраль», однако имеет большее полное водоизмещение и вместимость