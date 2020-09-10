В разведке РФ назвали блефом слова Трампа о «невероятном» оружии США

https://static.news.ru/photo/cc5aeda0-f40f-11ea-8969-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Michael Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники военной разведки отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о наличии у США «невиданных вооружений», о которых не знает никто в мире. Как считают специалисты, эти хвастливые высказывания направлены на то, чтобы заставить Москву быть более сговорчивой в тяжёлых дискуссиях с Вашингтоном.

В частности, Трамп таким образом хочет повлиять на дальнейшую судьбу Договора о сокращении стратегических вооружений. Эти слова, как отмечают в разведке, больше походят на предвыборное «бахвальство» ради того, чтобы набрать больше голосов на предстоящих выборах, передаёт KP.RU.

В то же время в Москве помнят о «невероятной американской гиперзвуковой ракете», которая, по словам главы Белого дома, летает в 17 раз быстрее всех доступных аналогов. Это заявление вызвало смех даже в Пентагоне, напоминают эксперты. В американском оборонном ведомстве отметили, что на самом деле Трамп ошибся: скорость этой ракеты в 17 раз превышает скорость звука.

Ранее, как писал NEWS.ru, Дональд Трамп похвастался секретными системами вооружений, которыми уже обладает страна. Вопрос о новой ядерной оружейной системе, аналогов которой нет ни у России, ни у Китая, зашёл на пресс-конференции после публикации в США выдержек из книги Rage американского журналиста Боба Вудворда. В них автор утверждает, что о новом оружии ему рассказывал сам Трамп.