Трамп рассказал о новом секретном оружии США

https://static.news.ru/photo/a6fe3468-a1f3-11ea-b0bb-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Doug Mills/Keystone Press Agency

Президент США Дональд Трамп похвастался секретными системами вооружений, которыми уже обладает страна.

У нас есть некоторые системы, о которых никто не знает. Честно говоря, мне кажется, будет лучше, чтобы так и оставалось, — сказал хозяин Белого дома.

Вопрос о новой ядерной оружейной системе, аналогов которой нет ни у России, ни у Китая, зашёл на пресс-конференции после публикации в США выдержек из книги Rage американского журналиста Боба Вудворда. В них автор утверждает, что о новом оружии ему рассказывал сам Трамп, сообщает ТАСС.

Президент США подтверждать это не стал.

У нас есть отличное оружие. Нет, я не говорю о секретной [информации], я говорю о том, что мы создали. Мы создаём отличные вооружения. Наши ВС сильнее, чем когда-либо. Мы потратили $2,5 трлн на наши ВС за последние 3,5 года, — указал Трамп.

Он добавил, что Пентагон теперь располагает новыми ракетами, которые, как надеется Трамп, не придётся использовать.

Но наше ядерное [оружие] сейчас находится в лучшем за последние десятилетия состоянии, — подчеркнул хозяин Белого дома.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат парламента Норвегии Кристиан Тибринг-Гедде выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. По его мнению, американский лидер достоин награды за усилия по разрешению продолжительных конфликтов. В письме, адресованном Нобелевскому комитету, норвежский политик отметил, что администрация Трампа сыграла «ключевую роль» в установлении мира между Израилем и Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).